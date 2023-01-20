«Магнитка» уступила «Сибири» в гостях

Магнитогорский «Металлург» в Новосибирске проиграл «Сибири» – 2:4.

Как передает коррепондент РИА «Новый День», самым голевым оказался первый период.

Уже на 1-й минуте встречи Александр Шаров вывел хозяев вперед – 1:0. На 9-й минуте Николай Голдобин сравнивает счет. Но через минуту Илья Морозов вновь выводит «Сибирь» вперед – 2:1. Однако и это еще не все. За полторы минуты до конца первого игрового отрезка Александр Бурмистров во второй раз восстанавливает равновесие.

Следующей шайбы зрителям пришлось ждать до середины второго периода. На 31-й минуте матча Владимир Бутузов в третий раз выводит сибиряков вперед. И это единственный гол во второй двадцатиминутке.

Заключительный период хозяева грамотно обороняются, не давая магнитогорцам шансов сравнять счет. Под конец матча вратарь «Металлурга» оставляет ворота, уступая место шестому полевому игроку. Этим и воспользовались хоккеисты «Сибири»: за девять секунд до сирены Никита Коротков ставит точку – 4:2 в пользу хозяев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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