21-23 января ожидаются следующие события – Челябинск

21.01.2023, суббота
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10:00 Челябинск – Старт 41-го Мемориала почетного мастера спорта СССР Юрия Лукашевича и почетного гражданина Челябинска Вячеслава Середкина по прыжкам в высоту и с шестом (учебно-спортивный комплекс УралГУФК, ул. Энгельса, 22)
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10:30 Челябинск – Мастер-класс художника-преподавателя Анастасии Коротеевой по технике рисования Сoffee-art (техника изобразительного искусства, использующая кофе как краску) для родителей и подростков (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, третий этаж, выставочный зал)
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14:00 Челябинск – Встреча в Пушкинском обществе: «Байрон и Пушкин» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)
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14:00 Челябинск – Флешмоб снеговиков от участников благотворительной акции «Снеговики-добряки» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, центральный вход, около большой сцены и фонтана «Ниагара»)
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14:00 Челябинск – Авторская экскурсия художника-фарфориста Елены Щетинкиной по выставке «Белая сказка. Фарфор Урала второй половины ХХ-начала XXI веков» (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда 100, Западная башня, малый выставочный зал)
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16:00 Челябинск – Обзорная экскурсия в рамках выставки «Отчетка III» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал)
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18:00 Челябинск – Экскурсия «Дворцовые тайны «Станкомаша»: история и легенды здания Дворца культуры «Станкомаш» (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3, встреча на крыльце главного входа)
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18:30 Челябинск – Премьера черной комедии «Человек в закрытой комнате» по пьесе современного драматурга Татьяны Загдай, постановка главного режиссера Казанского ТЮЗа Радиона Букаева (Челябинский Молодежный театр, ул. Кирова, 116)
22.01.2023, воскресенье
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13:00 Челябинск – Мастер-класс «Рисуем портрет» для детей от 10 лет и взрослых (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Свободы, 60 / ул. Коммуны, 69, выставочный зал)
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16:00, 18:00 Челябинск – Рождественский спектакль «Случай с Ангелом» в постановке народного молодежного православного театра «Белая птица» (епархиальное управление, ул. Кыштымская, 34, вход со стороны Свято-Симеоновского кафедрального собора)
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18:30 Челябинск – Премьера черной комедии «Человек в закрытой комнате» по пьесе современного драматурга Татьяны Загдай, постановка главного режиссера Казанского ТЮЗа Радиона Букаева (Челябинский Молодежный театр, ул. Кирова, 116)
23.01.2022, понедельник
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)
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