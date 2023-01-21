21-23 января ожидаются следующие события – Челябинск

10:00 Челябинск – Старт 41-го Мемориала почетного мастера спорта СССР Юрия Лукашевича и почетного гражданина Челябинска Вячеслава Середкина по прыжкам в высоту и с шестом (учебно-спортивный комплекс УралГУФК, ул. Энгельса, 22)