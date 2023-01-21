Больше 20 детей эвакуировали из центра для беспризорных из-за пожара в Челябинске

Детский центр загорелся в Челябинске.

Как передает коррепондент РИА «Новый День», инцидент произошел утром субботы, 21 января, в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних на улице Трудовой в Металлургическом районе.

По информации ГУ МЧС по Челябинской области, в медицинском кабинете на первом этаже загорелся холодильник. Из здания самостоятельно эвакуировались 22 ребенка (от 3 до 15 лет) и три сотрудника учреждения.

Прибывшие на место пожарные возгорание ликвидировали. В ведомстве уточнили, что пожар должна была предотвратить автоматическая защита, отключающая электропитание. Но она не сработала.

Челябинск, Виктор Елисеев

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