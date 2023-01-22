Пять человек погибли в аварии на южноуральской трассе

Пятеро южноуральцев погибли, еще одна женщина пострадала в ДТП на севере Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, трагедия произошла сегодня, 22 января, 6:40 на 34 километре автодороги Тюбук – Кыштым на территории Каслинского района.

Столкнулись автомобили «Фольксваген Джетта» и «Фольксваген Поло». В результате аварии оба водителя 20 и 46 лет, от полученных травм скончались на месте. Также погибли трое пассажиров «Поло»: 33-летний мужчина и женщина 28 лет. Личность еще одной женщины устанавливается. Из этого автомобиля в больницу была доставлена 29-летняя женщина-пассажир.

Установлено, что водитель «Джетты» выехал из Уфы ночью. По предварительным данным, причиной ДТП послужил выезд на полосу встречного движения водителем одного из автомобилей. В настоящее время на месте столкновения работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Челябинск, Виктор Елисеев

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