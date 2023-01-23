Южноуральская велосипедистка завоевала «золото» чемпионата России по велокроссу

Копейчанка Эльвира Седухина – чемпионка России по велокроссу.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, вчера, 22 января, в Архипо-Осиповке (Краснодарский край) завершился чемпионат России по велокроссу.
Первое место завоевала велосипедистка из Копейска Эльвира Седухина. «В острой борьбе, когда накал страстей зашкаливал и не выдерживал даже инвентарь, Эльвира выиграла в финишном створе у Анны Миролюбовой (Удмуртская республика)", – рассказали представители министерства.
Третье место заняла Кристина Ильина из Санкт-Петербурга.
Отметим, что это второе чемпионское «золото» южноуральской спортсменки. В прошлом году Эльвира Седухина также была лучшей в российском велокроссе.
Челябинск, Виктор Елисеев
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