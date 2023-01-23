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Понедельник, 23 января 2023, 11:01 мск

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Кафе, где челябинцы могли заразиться гепатитом, закрыли на два месяца

Деятельность челябинского кафе, спровоцировавшего вспышку опасного заболевания, приостановлена на 60 суток.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУФССП России по Челябинской области, помещения предприятия общественного питания опечатаны судебными приставами.

Центральный районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении хозяйки кафе «Дархан».Напомним, в новогодние каникулы несколько человек после посещения этого заведения попали в инфекционное отделение одной из городских больниц, и у граждан был подтвержден гепатит А.

Сначала медики подтвердили 17 случаев заболевания, апозднее речь шла о 50. В итоге Роспотребнадзор рекомендовал предприятия общепита и общественного транспорта провести вакцинацию сотрудников.

В ходе комиссии ведомства санврачи составили протокол об административном правонарушении, а также о временном запрете деятельности предприятия. В этих документах отмечалось, что предпринимательница не обеспечила соблюдение обязательных санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания населения, а также требований по профилактике инфекционных болезней.

В частности, в кафе отсутствовала программа производственного контроля. Заготовка, хранение, технология приготовления и реализации продуктов питания производились с нарушениями. Некоторые продукты хранились без маркировок о наименованиях и сроках годности. У ряда сотрудников отсутствовали сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, предварительных и периодических медицинских осмотров, вакцинации. Обязательный ежедневный осмотр работников, занятых приготовлением блюд и непосредственно контактирующих с пищевой продукцией, не проводился.

Эти и многие другие установленные нарушения в деятельности предприятия создавали реальную угрозу возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний, а в целом – угрозу жизни и здоровью населения, сочли в Роспотребнадзоре.

В судебное заседание хозяйка кафе не явилась. Центральный районный суд признал бизнесвумен виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, постановив приостановить деятельность кафе на 60 суток.

Судебные приставы опечатали помещения заведения. Исполнение судебного решения находится на контроле ФССП.

Челябинск, Виктор Елисеев

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