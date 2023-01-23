В Магнитогорске школьник не смог выбраться из наручников

Спасателям пришлось прийти на помощь юному магнитогорцу, нашедшему на улице наручники с ключами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, инцидент произошел в минувшее воскресенье, 22 января, в Магнитогорске.

Группа школьников во время прогулки нашли на улице настоящие наручники. Ко всеобщей радости, к ним прилагались еще и ключи. Не удивительно, что юнцам пришла в голову идею примерить спецсредство. Лишь когда наручники захлопнулись на руке одного из них, молодые люди поняли, что это было ошибкой: замки на них оказались нерабочими, и отомкнуть их мальчишки так и не смогли.

Когда снять наручники самостоятельно не получилось, школьники пришли домой к приятелю, но и его отец оказался бессилен. Спустя несколько часов родители «арестанта» были вынуждены обратиться за помощью к спасателям. Дежурная смена Магнитогорского отряда, прибыв на вызов и осмотрев причину, при помощи болтореза разрезали «браслеты» и освободили 12-летнего подростка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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