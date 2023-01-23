В Челябинскую область пытались провезти четверть миллиона пачек со стиками

Более 250 тысяч пачек с парилками задержали челябинские таможенники.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, мобильная группа ведомства на российско-казахстанской границе задержала более 250 тысяч упаковок немаркированной табачной продукции (стиков).

Около 2 тонн запрещенного товара пытались ввезти на территорию России в районе Троицка. Электронный сигареты перемещались в составе сборных грузов на двух фурах. Местом доставки значился Екатеринбург.

«При проведении таможенного контроля инспекторы обнаружили 502 коробки стиков производства Heets, Fiit, Kent. На товаре отсутствовала обязательная маркировка средствами идентификации, – комментирует Станислав Васев, заместитель начальника Челябинской таможни. – Напомню, что с 1 июля 2020 года в России введена обязательная маркировка табачной продукции. За нарушение требований законодательства предусмотрены административная и уголовная ответственности».

В настоящее время товар задержан. Решается вопрос о привлечении виновных к ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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