Два участка федеральной трассы на Южном Урале закроют для автомобилей

На участках федеральной автодороги в Челябинской области введут ограничения движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», в связи с проведением работ по установке модульных надземных пешеходных переходов на федеральной автомобильной дороге А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан на 41-ом километре (в районе СНТ «Кузнец-3» в Еткульском районе) и на 49-ом километре (рядом с Еманжелинском) вводится временное ограничение движения.

На 49-ом километре вводится организация временного снижения скорости с 22 часов 24 января до 01 часа 25 января с полной остановкой движения транспортных средств в период с 23:00 до 23:40 24 января.

На 41-ом километре вводится организация временного снижения скорости с 01:00 часов до 03:30 25 января с полной остановкой движения транспортных средств единовременно в период с 02:00 до 02:40.

Автомобилистам необходимо принять во внимание изменение схемы организации дорожного движения, следить за знаками и учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (WhatsApp).

Челябинск, Виктор Елисеев

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