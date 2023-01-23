В России стали на треть больше тратить на покупку продуктов

Несмотря на стремление к экономии, россияне все больше средств тратят на покупку товаров повседневного спроса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», приоритеты жителей России при покупке продуктов изменились. Об этом пишет телеграм-канал FMCG Report со ссылкой на отчет «Срез потребительских настроений в РФ №1: новая реальность – 2022» аналитических агентств «Яков и Партнеры» и «Ромир».

По данным исследования, в 2022 году потребители стали тратить больше на все категории FMCG-товаров. Больше всего выросли расходы на продукты питания (+35%) и бытовую химию (+28%).

Тенденция сохранится и в дальнейшем. Так, участники опроса уверены, что эти товары будут драйверами роста спроса в следующие полгода (+22% и +12% соответственно). А вот расходы на детские товары могут и снизиться (-1%).

Курить станут больше представители поколения X (38-58 лет), люди с низким доходом и жители небольших городов. Однако в целом затраты на табак не изменятся.

Что касается продуктов, россияне стали меньше заботиться при их покупке о пользе. Экономия остается решающим фактором при выборе. Хотя польза и стоит на втором месте.

При этом чтобы считаться «здоровой», еде достаточно быть произведенной из натуральных ингредиентов, без ГМО и по ГОСТу.

Что касается общей картины потребительного поведения, покупатели теперь предпочитают приобретать продукты по акции, часто и в небольшом объеме, а главное – в одной и той же торговой сети. Причем проявляют все большую консервативность, редко покупая новинки и готовую еду.

Еще одно наблюдение крайне удивило исследователей. Оказалось, что зумеры (в опросе – 18-19 лет) меньше всех готовы переплачивать за экологичные товары.

Челябинск, Виктор Елисеев

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