В деле экс-замглавы Магнитогорска появился новый эпизод

В Челябинской области бывшим заместителю главы города и директору муниципального предприятия предъявлено обвинение в совершении коррупционных преступлений.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, сумма взяток, в получении которых обвиняют экс-чиновника и бывшего директора МП, выросла втрое.

Напомним, экс-вице-мэра Магнитогорска Дмитрия Гаврилова и бывшего директора МП «Магнитогорскинвестстрой» Дениса Кравченко задержали в сентябре прошлого года. По данным следствия, в прошлом году они получили от директора коммерческой организации не менее 1,5 миллионов рублей за заключение контрактов по уборке территории города.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела была остановлена их причастность к получению взятки в размере более 5 миллионов рублей за заключение муниципальных контрактов по обслуживанию дорожной сети и мошенничеству, связанному с фиктивным трудоустройством знакомых в муниципальное предприятие. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области.

Проводится работа по выявлению аналогичных преступных эпизодов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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