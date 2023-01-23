С главной елки Копейска вандалы оборвали гирлянды

В пригороде Челябинска ищут неизвестных, оставивших центральную ель без иллюминации.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении благоустройства Копейска, инцидент произошел в конце минувшей недели в главном ледовом городке на площади Трудовой Славы.

«Неустановленные лица предприняли попытку обрыва гирлянд, а также осуществили кражу ламп. Преступные действия были совершены предположительно в ночное время», – уточнили в мэрии.

Выехавшие на место сотрудники управления обнаружили, что вандалы украли порядка 50 ламп, повредили опорную конструкцию гирлянд и оборвали линии питания. Само дерево также пострадало от действий хулиганов: на ели и за ее ограждением можно заметить обломанные ветви.

Возможность восстановления пострадавших элементов оценивается специалистами управления.

Мэрия подала заявление в ОМВД и просит очевидцев сообщить любую имующуюся информацию.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»