Автодорогу Челябинск – Троицк в ближайшие сутки дважды полностью закроют

Автодорогу Челябинск – Троицк (А-310) в ближайшие сутки дважды полностью закроют. Это связано с работами по установке надземных пешеходных переходов.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении федеральных автодорог «Южный Урал», с 23:00 до 23:40 сегодня ограничат до полной остановки движение на 49-м километре трассы рядом с Еманжелинском. Движение со сниженной скоростью на этом участке возможно с 22:00 до 23:00 и с 23:40 вторника до 01:00 среды.

Второй участок – 41-ый километр дороги в районе СНТ «Кузнец-3». Здесь в среду, 25 января, введут снижение скорости с 01:00 до 03:30 с полной остановкой движения машин с 02:00 до 02:40.

Челябинск, Павел Зварзин

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