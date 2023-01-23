Россияне стали покупать больше овощей и фруктов

Продажи овощей и фруктов России демонстрируют рост.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в январе – ноябре 2022 года продажи овощей и фруктов в розничных сетях ускорились, а суммарная доля этих категорий на FMCG-рынке составила более 8% в денежном выражении. Таковы результаты исследования компании Nielsen IQ.

Растут и продажи в натуральном выражении. Так, если годом ранее их темпы находились в отрицательной зоне (-2,2%), то по итогам 11 месяцев 2022 года они выросли на 3,4% год к году. В денежном выражении прирост составил 8,8% – при этом основной вклад в рост внесли продажи овощей.

Однако несмотря на то, что по итогам последних 11 месяцев индустрии удалось показать рост объемов продаж, ситуация в отдельных сегментах разнится, а драйверы как позитивных, так и негативных трендов отличаются во многих случаях.

Например, лидерами роста по темпам натуральных продаж стали товары с небольшой долей в структуре категории (нектарины, черника, сливы, киви). При этом в перечисленных сегментах наблюдалась дефляция – высокие темпы продаж могли быть обусловлены именно снижением цен и ростом интереса со стороны покупателей на фоне общего удорожания FMCG-товаров.

Что касается более крупных сегментов овощей и фруктов, то цены на такую продукцию в 2022 году преимущественно увеличились. На этом фоне спрос на часть категорий замедлился – например, натуральные продажи бананов, перца, зелени и апельсинов ушли в минус на фоне инфляции на уровне от 8% до 20%.

При этом в наиболее востребованных покупателями сегментах, которые занимают самую значительную долю продаж (томатах, яблоках, картофеле, капусте), динамика осталась в положительной зоне даже в условиях роста цен – во многом это обусловлено широким потреблением таких овощей и фруктов. Например, лидером по динамике цен на рынке овощей и фруктов стала белокачанная капуста, подорожавшая на 35,9%. Но даже ее продажи в натуральном выражении выросли на 0,4%. В свою очередь, томаты, яблоки и картофель выросли в цене на 4,3%-6,6%, а их продажи в натуральном выражении – в пределах 5%-7,4%.

«Индустрия фруктов и овощей не просто остается одной из важнейших на продовольственном рынке, так как овощи и фрукты входят в базовую потребительскую корзину, но и потому, что их ассортимент напрямую влияет на выбор магазина для FMCG-шопинга: почти половина покупателей (46%) признаются, что именно свежие фрукты и овощи определяют выбор магазина, уступая место только категории свежего мяса и птицы (52%). И в условиях, когда количество посещаемых покупателями торговых точек с каждым годом увеличивается, а уровень лояльности находится едва ли не на историческом минимуме, грамотное управление такой товарной группой может стать вопросом «выживаемости» торговой точки», – отмечают авторы исследования.

Чтобы сохранить лояльность существующей аудитории и привлечь новых покупателей, ритейлерам критически важно обеспечить привлекательные цены и качество овощей и фруктов, входящих в базовую корзину, и одновременно с этим вводить в ассортимент сезонные товары и уникальные продукты, способные склонить колеблющихся покупателей в пользу выбора их сети, рекомендуют эксперты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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