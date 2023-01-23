«Трактор» не смог противостоять «Ак Барсу»

Челябинский «Трактор» на домашней арене проиграл «Ак Барсу» из Казани – 1:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отдых, растянувшийся на несколько дней, сыграл с челябинскими хоккеистами дурную шутку. К матчу с казанцами хозяева оказались явно не готовы.

На 10-й минуте встречи «черно-белые» теряют шайбу при выходе из своей зоны, и Александр Радулов открывает счет, бросив с неудобной руки – 1:0 в пользу гостей. Казанский клуб явно доминирует на площадке на протяжении всего первого периода, но на перерыв команды уходят при том же счете.

В начале второго игрового отрезка «Трактор» оказывается в меньшинстве, и расплачивается за это второй пропущенной шайбой: «черно-белых» наказывает Никита Лямкин – 2:0. На 33-й минуте Станислав Галиев с подачи Кирилла Панюкова укрепляет преимущество гостей – 3:0.

На 51-й минуте встречи Антон Бурдасов все-таки распечатывает ворота казанцев, сокращая счет – 1:3. Но на 57-й минуте Василий Токранов устанавливает окончательный счет – 4:1 в пользу «Ак Барса».

«Трактор» остается на последнем, 11-м, месте Восточной конференции КХЛ.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»