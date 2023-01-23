«Металлургу» понадобился овертайм, чтобы обыграть «Барыс»

Магнитогорский «Металлург» дома выиграл у казахстанского клуба – 2:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», хоккеисты из Астаны активнее начали встречу. И именно гости открыли счет.

На 8-й минуте Джереми Бракко после молниеносной атаки «Барусы» распечатывает ворота хозяев. Это оказалась единственная шайба в первом периоде.

Второй игровой отрезок начался атаками магнитогорцев, и уже через 25 секунд после начала Андрей Чибисов сравнял счет.

После этого до конца основного времени клубы так и не смогли определить сильнейшего. И лишь в овертайме Денис Зернов поставил победную точку – 2:1 в пользу «Металлурга». Однако «Барыс» увозит из Магнитогорска одно очко, которое может оказаться совсем не лишним в борьбе за выход в плей-офф.

Челябинск, Виктор Елисеев

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