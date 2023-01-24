24 января ожидаются следующие события – Челябинск

24.01.2023, вторник
-
10:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная трендам красоты в Челябинской области (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, девятый этаж)
-
10:00, 12:00, 14:00 Челябинск – Урок мужества «Ты выжил, город на Неве…» для студентов ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул.1-ой Пятилетки, 43а)
-
11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная старту Winline Чемпионата России 3х3 и Суперкубка России, которые пройдут 27 и 28 января в Челябинске (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63)
-
11:00 Челябинск – Встреча «Где живут рябиновые гномы?» по книге «Ашуни» Екатерины Панфиловой в рамках проекта для маленьких интеллектуалов «ПОЗНАВАЙка» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)
-
11:00, 15:00 Челябинск – Познавательно-игровая программа «Читаем книгу – смотрим фильм» ко Дню детского кино для учащихся МАОУ СОШ №43 (библиотека №16, ул. Керченская, 6)
-
11:00 Челябинск – Встреча в клубе садоводов «Зимняя вишня» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
11:00 Челябинск – Утро в библиотеке для ветеранов Курчатовского района (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
13:00 Челябинск – Мультвикторина «Играй-ка, угадай-ка» по экранизированным литературным произведениям А.С. Пушкина, В. Катаева, Э. Успенского и др. (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
-
14:00 Челябинск – Спецкурс «Мобильные устройства: смартфоны и планшеты» для людей старшего поколения (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, справочно-информационный отдел)
-
14:00 Челябинск – Литературная экскурсия «Библиотечный перекресток» в рамках Студенческой недели (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
15:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная теме капремонта многоквартирных домов в Челябинской области (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, девятый этаж)
-
17:30 Челябинск – Клуб ЗОЖ «Fit and book»: тренировка в стиле зумба и пилатес (библиотека №16, ул. Керченская, 6)
-
18:00 Челябинск – Встреча «Великий пост» в клубе «Пробуждение» (библиотека №12, ул. Тухачевского, 8)
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube