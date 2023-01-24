24 января ожидаются следующие события – Челябинск

10:00, 12:00, 14:00 Челябинск – Урок мужества «Ты выжил, город на Неве…» для студентов ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул.1-ой Пятилетки, 43а)