Розница Южного Урала оказалась на пороге рецессии

Динамика оборота розничной торговли в Челябинской области приблизилась к нулю.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, за 11 месяцев текущего года оборот розничной торговли в регионе составил 692 миллиарда рублей, что лишь на +0,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года (АППГ).

Выше нулевой отметки показатель смог удержаться за счет увеличившихся трат южноуральцев на пишевые продукты, включая напитки и табачные изделия. Они выросли в сопоставимых ценах по сравнению с январем-ноябрем 2021 года на 3,8%. В то же время расходы на непродовольственные товары жители области сократили на 2,3%.

Аналогичная картина наблюдается и на рынке платных услуг населению. Здесь на фоне двух повышений тарифов на «коммуналку» объем бытовых услуг снизился на 3,9%. В итоге динамика роста составила лишь +0,1%.

Зато продолжает расти оборот общественного питания. За 11 месяцев текущего года прирост по данному показателю составил +30,8% к АППГ. Это говорит о продолжающемся восстановлении рынка после периода ковидных ограничений (началось в апреле 2021 года). Вместе с тем, в ноябре этот показатель впервые после июля этого года ушел в минус (-0,8%). Не стоит забывать и о существенном снижении оборота в общепите в октябре-ноябре 2021 года, когда показатель обрушился к значениям предыдущих месяцев на 20%.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»