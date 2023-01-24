Россияне отказываются от растительных аналогов молока

В России обвалились продажи растительного молока.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в январе-ноябре 2022 года продажи растительных аналогов молока в России в денежном выражении упали на 18%. Таковы данные исследовательской компании NielsenIQ.

Так, если за аналогичный период 2021 года реализация растительного молока выросла на 17,2%, то год спустя денежные показатели ушли в минус, снизившись на 0,7%.

Вместе с тем, продажи традиционного молока за тот же период взлетели на 18,2% ( за 11 месяцев 2021 года – рост на 3,3%), сливок – на 17,2%, и ферментированной продукции (кефиры, ряженки и так далее) – на 10,4%.

Эксперты отмечают смену тренда из-за роста себестоимости продуктов на растительном белке из-за санкций. Кроме того, на фоне выбранной российскими покупателями стратегии экономии, неудивительно их стремление отказаться от растительных аналогов молока, заменив их более дешевыми традиционными молочными продуктами.

Не стоит забывать и об эффекте низкой базы, дававшем ранее столь впечатляющие цифры роста. Раньше «потребитель охотно пробовал новое, но в текущих экономических условиях пополнение сегмента новыми покупателями существенно замедлилось», констатирует РИА «Новости» со ссылкой на директора аналитического департамента Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Алексея Воронина.

Кстати, по словам экспертов, ограниченность платежеспособного спроса сказывается и на рынке традиционной продукции, где, например, продажи йогуртов снижаются, а реализация обычного молока растет.

Еще один фактор – изменение ассортимента на полках торговых сетей: ритейлеры концентрируются на более прибыльных товарах, а это именно традиционная молочная продукция, в силу более низких цен.

Интересно, что, в отличие от оффлайн-розницы, онлайн-продажи альтернативных продуктов продолжают расти, увеличившись за тот же период на 18%. Но, ввиду меньших объемов, повлиять на общую картину это не может.

Челябинск, Виктор Елисеев

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