Экс-главе уральского поселка, получавшей взятки через мужа, вынесли приговор

Бывшая глава Бердяуша осуждена за совершение коррупционных преступлений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Саткинский городской суд признал бывшую главу поселка Бердяуш виновной в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.

В суде установлено, что с декабря 2020 по февраль 2021 года чиновница получила 65 тысяч от представителя коммерческой организации: 50 тысяч ей передал ее супруг, еще 15 тысяч она получила лично. Деньги были вознаграждением за помощь в обеспечении победы в конкурсной процедуре и заключении контракта по капитального ремонту Центральной котельной в поселке Бердяуш.

Кроме того, не желая оплачивать наложенный на нее административный штраф в 10 тысяч рублей, чиновница выписала подчиненным премии из средств бюджета городского поселения. Деньги они передали начальнице.

Суд приговорил экс-главу поселка к 6 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года, оштрафовав на 1,3 миллиона рублей и лишив права занимать должности, связанные с выполнением определенных функций в государственных органах и органах местного самоуправления, на срок 4 года.

Кроме того, с бывшей чиновницы взыскали в доход государства 65 тысяч рублей, полученные ей в качестве взятки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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