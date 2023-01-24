Экс-главе уральского поселка, получавшей взятки через мужа, вынесли приговор

Бывшая глава Бердяуша осуждена за совершение коррупционных преступлений.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Саткинский городской суд признал бывшую главу поселка Бердяуш виновной в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.
В суде установлено, что с декабря 2020 по февраль 2021 года чиновница получила 65 тысяч от представителя коммерческой организации: 50 тысяч ей передал ее супруг, еще 15 тысяч она получила лично. Деньги были вознаграждением за помощь в обеспечении победы в конкурсной процедуре и заключении контракта по капитального ремонту Центральной котельной в поселке Бердяуш.
Кроме того, не желая оплачивать наложенный на нее административный штраф в 10 тысяч рублей, чиновница выписала подчиненным премии из средств бюджета городского поселения. Деньги они передали начальнице.
Суд приговорил экс-главу поселка к 6 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года, оштрафовав на 1,3 миллиона рублей и лишив права занимать должности, связанные с выполнением определенных функций в государственных органах и органах местного самоуправления, на срок 4 года.
Кроме того, с бывшей чиновницы взыскали в доход государства 65 тысяч рублей, полученные ей в качестве взятки.
Челябинск, Виктор Елисеев
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