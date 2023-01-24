Южноуральские антимонопольщики проверят рекламу БАДов

Челябинское УФАС России возбудило дело по рекламе БАДов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, в рекламном ролике, на который обратили внимание в надзорном органе, потребителям сообщали об исцеляющих свойствах пищевых добавок, приводя конкретные случаи излечения людей.

«Реклама медицинского центра «Фармэль» транслировалась на радиоканале. Рекламная информация сопровождалась отзывами людей, которые делились опытом употребления пищевой добавки и призывали слушателей приобретать продукцию в лечебных целях», – рассказали представители ведомства.

При этом закон о рекламе запрещает использовать в рекламе биологически активных добавок ссылки на конкретные случаи излечения и улучшения состояния людей после приема БАДов.

Челябинским УФАС России было возбуждено дело в отношении данного центра здоровья.

Заседание комиссии назначено на 13 февраля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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