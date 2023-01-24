На Южном Урале ускорилась годовая инфляция

В декабре годовая инфляция на Южном Урале ускорилась до 10,4% после 10% в ноябре.

Как сообщали РИА «Новый День» в пресс-службе челябинского отделения Уральского ГУ Банка России, на темпы роста цен повлияла ситуация в сфере услуг, где инфляция к декабрю 2021 года превысила 14%.

В частности, в Челябинской области, как и в целом по стране, повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги было перенесено на более ранний срок: с июля 2023 года на декабрь 2022 года.

Сокращение по сравнению прошлым годом доступных туристам зарубежных направлений привело к увеличению темпов удорожания путевок на отдых за пределами страны. В то же время продолжился рост спроса на внутренние перелеты, и годовой рост цен на них ускорился. Это сказалось на темпах роста цен как в сфере услуг, так и потребительской корзины в целом.

Наконец, стоимость услуг общественного транспорта выросла на 21,37% к декабрю 2021 года.

В секторе продовольственных товаров годовой темп роста цен замедлился. В связи с рекордным за последние пять лет урожаем зерна в области снизились затраты на основное сырье у зерноперерабатывающих предприятий. В результате сократились темпы удорожания муки, хлеба и макарон. Кроме того, осенью прошлого года вырос урожай гречихи и сахарной свеклы. Это привело к замедлению годового роста цен на сахар и ускорению годового удешевления гречки.

Темпы прироста цен уменьшились и в группе непродовольственных товаров. В основном на это повлияли налаживание каналов параллельного импорта и расширение ассортимента техники для дома, которая была ввезена из Азии и стран СНГ.

«В целом по стране годовая инфляция замедлилась до 11,9%», – отмечают в ЦБ и прогнозируют: «С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0-7,0% в этом году и вернется к 4% в следующем году».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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