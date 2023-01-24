Челябинской таможне нашли нового начальника

Назначен новый руководитель Челябинской таможни.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, сегодня, 24 января, к обязанностям начальника подразделения приступил полковник таможенной службы Михаил Пономарев. Соответствующий приказ подписал руководитель Федеральной таможенной службы Российской Федерации Владимир Булавин.

Михаил Пономарев служит в таможенных органах с 2003 года. Начинал работу в Челябинской таможне. Прошел путь от таможенного инспектора до заместителя начальника Уральского таможенного управления.

Имеет ведомственные награды: медаль «Дмитрий Бибиков», медали «За службу в таможенных органах» III, II степеней, нагрудный знак «Отличник таможенной службы».

Напомним, кресло начальника Челябинской таможни было вакантно больше года. В ноябре 2021 года должность покинул Андрей Максимов, перейдя на пост замначальника Уральского таможенного управления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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