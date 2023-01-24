На Южном Урале повысят стоимость проезда в электричках и пригородных поездах

В Челябинской области повысится стоимость проезда в электричках и пригородных поездах. Соответствующее решение приняло региональное министерство тарифного регулирования.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 февраля тариф

на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Челябинской области повысится на 6,5%: с 2 рублей 91 копейки до 3 рублей 10 копеек за 1 километр.

Соответственно, вырастет и цена билета. Например, сейчас проезд от Челябинска до Екатеринбурга на рельсовом автобусе «Орлан» стоит 622 рубля, а с 1 февраля будет стоить 653. Билет из Челябинска до Златоуста подорожает с 465 рублей до 496, до Миасса – с 279 рублей до 297, до Верхнего Уфалея – с 413 рублей до 440.

Челябинск, Софья Артемьева

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