«Что-то пошло не так»: в Кыштыме жители многоэтажки месяц живут без горячей воды

Жители Кыштыма после просят региональные власти помочь вернуть горячую воду. Попыток привлечь внимание мэрии к проблеме успехом не увенчались.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новый год жителям дома №3 по улице Дзержинского в Кыштыме пришлось встречать без горячей воды. Впрочем, оказалось, что это только начало их злоключений. Об этом они рассказали в паблике «Текслер, помоги».

По словам горожан, горячую воду отключили еще 25 декабря минувшего года. Дозвонившись до коммунальщиков, жители узнали: праздник у них пройдет без излишнего уюта. «Было сказано, что сломался термостат и они его заказали, но придет он только после праздников», – пишут кыштымцы.

Праздники давно прошли, но ничего не наладилось. Горячей воды не было все каникулы, а в минувшие выходные выключили и холодную воду, и отопление. «Сослались на то, что они начали в пятницу ремонт, и что-то пошло не так, – рассказали жильцы многострадального дома. – К вечеру субботы дали только холодную воду, остальное так и не включили».

Попытки обратиться за помощью к городским властям результата не принесли. По словам южноуральцев, чиновники ссылались то на праздники, то на выходные. Теперь горожане ждут помощи от региональных властей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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