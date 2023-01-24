Челябинцы не торопятся избавляться от новогодних елок

На мусорном полигоне под Челябинском заявили о резком сокращении праздничной хвои.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Полигона ТБО в Полетаев, на предприятии приступили к традиционной переработке хвойных деревьев, которыми южноуральцы украшали свои дома в новогодние каникулы.

«После окончания праздников елки, пихты и сосны обретают вторую жизнь: их очищают от остатков декора, измельчают с помощью специального оборудования и перерабатываютт в натуральный технический грунт, – рассказали представители компании. – На измельчение одного дерева мощному мульчеру требуются считанные секунды. Щепа, полученная в результате, является ценным сырьем и используется для нужд предприятия. Например, для отсыпки технологических дорог. Таким образом ни одно дерево не оказывается на участке захоронения».

Кстати, в этом году специалисты отмечают рекордное сокращение объема новогодних елок, поступающих на полигон. Так, если среднесуточная переработка древесины в аналогичные периоды 2021 и 2022 годов составляла около 2-3 тысячи кубометров в сутки, то в январе 2023-го такое количество елок измельчается примерно за неделю.

Резкое падение спроса на живую хвою отраслевые эксперты связывают с возросшей популярностью более практичных пластиковых деревьев. Впрочем, окончательный объем переработанных деревьев станет известен не ранее конца февраля.

Доставлять зеленые «новогодние приветы» мусоровозы будут до глубокой весны. «Деревья обычно поступают на полигон и в марте, и в апреле. Но, в этом году мы наблюдаем совершенно необычное явление – елок рекордно мало. Особенно в сравнении с прошлым годом, когда был настоящий елочный бум – огромное количество деревьев поступало уже с первых дней января. На протяжении нескольких месяцев они измельчались почти в круглосуточном режиме. Не исключаем, что самый плотный поток выброшенных деревьев придется на февраль», – рассказали на полигоне.

Челябинск, Виктор Елисеев

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