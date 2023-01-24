Интернет заполонили ложные сайты для записи к врачу в Челябинской области

Южноуральцев предупредили о поддельных сайтах записи к врачам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, у регионального портала Единой службы оперативной помощи talon.zdrav74.ru появилось множество нелегальных «двойников».

«Они имеют похожий адрес, который по невнимательности легко спутать с настоящим. Однако записаться к врачу на них не выйдет – на деле они никак не связаны с системой здравоохранения области, а липовый функционал создан лишь для прикрытия», – предупредили чиновники.

Фейковые двойники отличаются обилием назойливой рекламы, невозможностью записаться на прием, измененным дизайном и отсутствием активных баннеров внизу страницы, отсылающих на сайты ведомств.

Владельцы этих страниц зарабатывают на рекламе за счет трафика: многие люди пытаются записаться ко врачу, посещают страницу и видят объявления. Чем больше просмотров, тем больше стоит размещение рекламы.

«Обращаем ваше внимание, что единственный официальный региональный портал – это talon.zdrav74.ru (https://talon.zdrav74.ru/). Здесь вы точно сможете записаться на прием ко врачу», – заявили в министерстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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