В Челябинске врачи обнаружили в сердце пациентки живого паразита

В Челябинске провели уникальную операцию по удалению живого паразита из сердца женщины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 22-летняя жительница Оренбургской области обратилась к врачу с симптомами простуды. Но доктору не понравились проявления болезни, и он отправил пациентку на обследование в Оренбургскую областную клиническую больницу. Там выявили новообразование в легких, требующее операции.

Однако на предоперационном осмотре кардиолог обнаружил, что у девушки есть серьезная проблема с сердцем – предположительно гидроперикард – жидкость в сердце. Проводить операцию на легких с такой патологией сердца было опасно, и девушку отправили в Челябинского федерального центра сердечно-сосудистой хирургии.

Специалисты центра обнаружили, что в сердце пациентки живет паразит.

«Это уникальный случай, – отметил заведующий кардиохирургическим отделением, кандидат медицинских наук Владислав Аминов. – По данным статистики и медицинской литературы, эхинококкоз сердца встречается менее чем в 1% случаев среди всех эхинококкозов. Это заболевание передается при взаимодействии с домашними животными, либо при употреблении воды и продуктов, зараженных личинками».

Операция по удалению паразита прошла успешно.

Челябинск, Софья Артемьева

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