Почти год без горячей воды: жители центра Челябинска готовы объявить голодовку

Жители двух многоквартирных домов в центре Челябинска просят вмешаться в ситуацию председателя Следственного комитета России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обитатели домов №9 по улице Блюхера и №71 по улице Омской направили обращение на имя руководителя СКР Александра Бастрыкина. На местные власти, считают горожане, рассчитывать не имеет смысла.

По словам челябинцев, горячего водоснабжения они лишены без малого год – с марта 2022-го. Именно тогда сломался бойлер, расположенный в жилом доме по Омской – 69, снабжавший горячей водой все три здания.

По злой иронии, в том же месяце, в самом конце марта, прошли публичные слушания по поводу реновации территории, в ходе которой планируется расселить и снести шесть двухэтажек, включая дома №9 по Блюхера и №69 по Омской. Новые планы горожане поддержали, мэрия согласовала.

А тем временем вопрос с горячей водой у жителей проблемных домов так никто и не решил. «Управляющие компании намеренно затягивали ремонт бойлера, хотя достаточно было заменить одну запчасть, – цитирует в своем блоге Валентина Волкова обращение челябинцев. – А в мае дом №69 попал под реновацию. Бойлер разобрали и сдали на металл. А мы остались без горячей воды! Сейчас мы заложники этого произвола!»

В управляющей компании горожанам сказали, что покупка и установка нового оборудования обойдется почти в 1,8 миллиона рублей. Но таких денег у жильцов нет: в зданиях всего 28 квартир, к тому же многие уже пустуют – хозяева нашли другое жилье.

Кому-то в качестве альтернативы предлагают поставить водонагреватели. Однако выдержат ли их установку десятилетиями не менявшиеся коммуникации, большой вопрос.

Да и с холодной водой не все в порядке. Так, по словам одной из жительниц, живущей в доме с двумя детьми, одному из которых нет и года, (другого жилья женщина не имеет), даже если бы водонагреватель можно было установить на не вызывающие доверия трубы, работать он не сможет: холодная вода часто идет тонкой струйкой, и устройство не сможет набрать необходимое для работы количество жидкости.

Кстати, горожанка живет как раз в доме №9 по улице Блюхера, который попал в число предназначенных к расселению в рамках проекта комплексного развития территории. Только когда это произойдет, никто не говорит. А по закону реализация планов по реновации может занять до 7 лет.

Отчаявшаяся челябинка, утверждает блогер, готова пойти на крайние меры и объявить голодовку.

Челябинск, Виктор Елисеев

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