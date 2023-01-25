25 января ожидаются следующие события – Челябинск

25.01.2023, среда
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10:00-11:00 Челябинск – Бесплатный сеанс катания на коньках (парк им. Терешковой, ул. Рождественского, 6, каток)
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10:30 Челябинск – Познавательный игровой час «Татьянин день», обзор выставки-поздравления для студентов (библиотека №12, ул. Тухачевского, 8)
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11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Старт декларационной кампании 2023 года» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63)
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11:00 Челябинск – Литературный час «Уральских гор сказочник» ко Дню рождения уральского фольклориста Павла Бажова (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22)
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11:30 Челябинск – День российского студенчества – Татьянин день (ЮУрГУ, главный корпус, пр. Ленина, 76, холл второго этажа)
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13:00 Челябинск – Всероссийский проект «Урок Цифры»: «Технологии, которые предсказывают погоду» (ОЦ «Ньютон», ул. 250-летия Челябинска, 46)
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13:00 Челябинск – Тематическая встреча «Для вас, студенты!» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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13:00, 15:00 Челябинск – Студенческий квиз «Где логика?» для учащихся ГБПОУ Челябинского энергетического колледжа им. С.М. Кирова (библиотека №16, ул. Керченская, 6)
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14:00 Челябинск – Презентация новой передвижной лаборатории высокого уровня биобезопасности (ул. Российская, 57в, поворот вглубь дворов напротив бассейна «Ариант», гаражное помещение)
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14:00 Челябинск – Презентация и вручение исторического альбома «Император Александр I на Урале» городским библиотекам с участием автора – директора Государственного Исторического музея Южного Урала Владимира Богдановского (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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14:00 Челябинск – Торжественная церемония награждения партнеров Челябинской филармонии по итогам 2022 года и открытие персональной фотовыставки Надежды Пелымской «Кошкин год, кошкин дом и природа за окном» (Концертный зал им. С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92а)
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14:00 Челябинск – Акция «Я должен первым быть на горизонте!», посвященная Владимиру Высоцкому (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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14:00 Челябинск – Мастер-класс «Зимний лес»: аппликация из фетра (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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14:00 Челябинск – Памятные патриотические чтения «Страницы блокадного Ленинграда» ко Дню снятия блокады Ленинграда (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)
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14:00 Челябинск – Час памяти «Нас блокады огнем обожгло…» ко Дню снятия блокады Ленинграда: видеопрезентация, стихи, чтение отрывков из книги «Блокадная книга» А. Адамовича (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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14:00 Челябинск – Студенческий квиз «Татьянин День» для студентов колледжей Курчатовского района (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе настольных игр «Твой ход» (библиотека №29, пос. Шершни, ул. Центральная, 3а)
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15:00 Челябинск – Клуб «Поэтическая среда»: авторский дебют молодого поэта Даниила Денисенкова «Знакомьтесь, поэт!» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел социально-гуманитарной литературы)
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15:00 Челябинск – Литературно-музыкальный час «И стал я великим, а был я живым», посвященный дню рождения Владимира Высоцкого (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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15:00 Челябинск – Встреча в шахматном клубе «Эндшпиль» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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16:00 Челябинск – Празднование Дня российского студенчества (парк имени Валентины Терешковой, ул. Рождественского, 6, каток)
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16:00 Челябинск – Музыкально-поэтический вечер «Хоть немного еще постою на краю» к 85-летию Владимира Высоцкого с участием молодежного клуба самодеятельной песни «Гитара по кругу» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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16:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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18:30 Челябинск – XIX церемония вручения народной премии «Светлое прошлое» (Челябинский государственный академический театр оперы и балета им. М.И. Глинки, пл. Ярославского, 1)
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21:30 Челябинск – «Спортивная студенческая ночь» на коньках (ледовый дворец «Уральская молния», ул. Труда, 187а)
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