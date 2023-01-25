25 января ожидаются следующие события – Челябинск

14:00 Челябинск – Торжественная церемония награждения партнеров Челябинской филармонии по итогам 2022 года и открытие персональной фотовыставки Надежды Пелымской «Кошкин год, кошкин дом и природа за окном» (Концертный зал им. С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92а)