Водителю фуры, смявшей несколько авто на М-5, вынесли приговор

В Челябинской области закончился суд над водителем большегруза, врезавшегося в машины на крутом спуске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 25 января, Катав-Ивановский городской суд признал мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.

Напомним, трагедия произошла 16 июня 2020 года на трассе М-5 у моста «Сильга». Тогда грузовой автомобиль «Шанкси», перевозивший около 15 тонн щебня, на крутом спуске врезался в легковые «Ладу Гранта», «Ауди Q7», «Рено Сандеро», «Ладу 211440» и грузовик «Хино». Выяснилось, что у фуры была неисправна тормозная система. Гособвинение настаивало, что водитель большегруза проигнорировал требования дорожных знаков, заблаговременно не снизил скорость для соблюдения безопасной дистанции, допустил перегрев тормозных механизмов и потерял контроль над эффективностью торможения.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля «Лада Гранта» погибли на месте происшествия. Остальные участники ДТП получили менее тяжкие травмы.

Суд приговорил водителя к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года. Кроме того, с компании, на которую он работал, в пользу двух потерпевших взыскалил по 700 тысяч рублей каждому.

Челябинск, Виктор Елисеев

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