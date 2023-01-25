В Челябинске маршрутка въехала в дом

Маршрутный микроавтобус вылетел с трассы в одном из районов Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла утром сегодня, 25 января, в Ленинском районе Челябинска.

На улице Дзержинского микроавтобус, следовавший по маршруту №75, неожиданно выехал на пешеходную часть, шоркнув при этом стоявший поблизости автомобиль, и врезался во входную группу одного из домов, где располагался магазин.

В момент ДТП в салоне маршрутного такси находились пассажиры. По информации ГИБДД Челябинска, в аварии никто не пострадал. Хотя пассажирам пришлось сменить автобус.

Челябинск, Виктор Елисеев

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