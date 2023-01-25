Под Челябинском полиция вытащила из сугроба замерзшего инвалида

48-летний копейчанин заблудился в лесу морозной ночью.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в отдел полиции Копейска в четвертом часу утра обратилась жительница поселка Октябрьский, которая рассказала, что не может разыскать своего сына. 48-летний мужчина имеет ограниченные возможности здоровья и поэтому постоянно находился под контролем матери. Но когда та отлучилась, копейчанин ушел из дома в неизвестном направлении.

Встревоженная мать в течение нескольких часов говорила с ним по телефону, пытаясь выяснить, где он находится, и одновременно думая, как ему помочь. Мужчина рассказал, что идет по железнодорожным путям и описал окружающую его местность. Определив примерное местоположение сына, женщина с родственниками отправилась его искать самостоятельно. Когда найти его не удалось, а телефон пропавшего перестал отвечать, родные обратились за помощью в органы внутренних дел.

К поискам подключилась полиция. Приметы и описание одежды мужчины передали всем наружным экипажам, участковым уполномоченным и оперативным службам. В первую очередь полицейские уточнили у женщины, где, по ее мнению, может находиться сын. Получив информацию, двое полицейских выехали в указанное копейчанкой место – в сторону поселка Роза. Осмотрев местность, они предположили, что мужчина мог идти через железнодорожные пути к населенному пункту. И действительно, стражи порядка обнаружили человеческие следы, удалявшиеся от полотна к лесу через овраг. Пройдя по ним, они обнаружили лежащего в сугробе человека.

Мужчина очень сильно замерз и не реагировал на окружающих. Полицейские осторожно вытащили его из снега, оказали первую помощь и аккуратно несли на руках порядка двух километров до автомобильной дороги. Здесь их уже ожидал автомобиль скорой помощи.

Челябинск, Виктор Елисеев

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