В Магнитогорске вынесли приговор маршрутчику, сбившему подростка, прорываясь на красный

В Магнитогорске осужден водитель маршрутного такси, сбивший школьницу, переходившую дорогу по зеленый.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Правобережный районный суд Магнитогорска признал 42-летнего водителя маршрутного такси виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

В суде установлено, что днем 11 марта 2022 года мужчина, управляя автомобилем ГАЗ А65РЗЗ, на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Грязнова своевременно не снизил скорость, не остановился и проехал на красный сигнал светофора, сбив 14-летнюю девочку, вышедшую на проезжую часть на разрешающий для нее зеленый сигнал светофора. Школьница получила тяжелые травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Маршрутчик в судебном заседании вину полностью признал. Суд приговорил его к 2 годам ограничения свободы с возложением ограничений, предусмотренных уголовным законом. Кроме того, в пользу подростка взыскано 600 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, причиненного преступлением.

Также судом сохранен арест, наложенный на принадлежащий магнитогорцу автомобиль.

Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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