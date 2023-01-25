В Копейске повторно вынесли приговор экс-начальнику местной колонии

Бывший начальник одной из колоний Копейска снова получил условный срок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 25 января, Копейский городской суд признал бывшего начальника колонии №15 Владимира Ульянова виновным в получении взяток и превышении должностных полномочий. Это было повторное рассмотрение уголовного дела в отношении экс-силовика.

Напомним, начальника пенитенциарного учреждения задержали в 2019 году по подозрению в коррупционных преступлениях.

По версии следствия, в 2018-2019 годах южноуралец получил от четырех заключенных более 100 тысяч рублей за возможность пользования телефонной связью и послабления в режиме содержания. Кроме того, осужденные передали ему за возможность использования сотовой связи и беспрепятственного перемещения по территории исправительного учреждения более 250 тысяч рублей, которые он потратил на приобретение товаров для обеспечения деятельности учреждения.

В феврале 2022 года суд приговорил экс-начальника колонии к 4 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет со штрафом в 400 тысяч рублей и запретом занимать должности на государственной службе сроком 2 года 8 месяцев. Однако в мае Челябинский областной суд отменил приговор, сославшись на нарушений в ходе судебного процесса. Дело вернули на повторное рассмотрение.

Второй судебный процесс начался осенью прошлого года. Сегодня судья поставил точку, признав южноуральца виновным в превышении полномочий и получении взятки. На сей раз бывшего сотрудника ФСИН приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно и штрафу в 200 тысяч рублей. Также он не сможет занимать должности в правоохранительных органах, ФСИН и других структурах власти в течение 2,5 лет по истечении срока наказания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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