В России в 2,5 раза выросло число преступлений против военной службы

В России в 2022 году более чем в 2,5 раза выросло число преступлений против военной службы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего зафиксировано 3 тысячи 47 фактов, из них совершенными преступлениями признаны 2 тысячи 835. По итогам 2021 года сообщалось о 1 тысяче 514 преступлениях, из них совершенных – 1 тысяча 89.

Напомним, преступления против военной службы включают в себя 22 состава, в том числе неисполнение приказа, дезертирство, самовольное оставление места службы, неуставные отношения, оскорбление военнослужащих и ряд других преступлений, связанных с порядком несения службы.

По данным прокуратуры, число зафиксированных фактов неуставных отношений практические не увеличилось: 444 против 442 в предыдущем году. Зато количество дел об оскорблении военнослужащих выросло почти в 2 раза: с 49 до 81.

В сентябре Госдума одобрила поправки в Уголовный кодекс, ужесточив наказания за действия, связанные с военной службой и совершенные в периоды мобилизации, военного положения и военного времени, напоминает РБК. В частности, ужесточили наказание за оставление части, неявку в назначенный срок на службу, самовольный уход, повреждение или уничтожение военной техники. Поправки также ввели несколько новых статей в Уголовный кодекс: «Мародерство» и «Добровольная сдача в плен». Сколько преступлений было зарегистрировано по этим статьям, не уточняется.

Зато отмечается, что в минувшем году зафиксировано рекордное число диверсий: если в 2019 и 2020 годах не было ни одного такого преступления, а в 2021 году – 1, то в 2022 год – 23.

Москва, Игорь Юров

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