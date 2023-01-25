Молодые южноуральцы стали чаще задумываться о своем призвании

Молодежь Южного Урала стала в 2 раза чаще задумываться о своем призвании. Такие данные получили эксперты МегаФона после изучения обезличенной статистики по активности на нескольких десятках тематических сайтов.

По данным компании, мобильный трафик на обучающие сайты с начала января вырос в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшую динамику в Челябинской области аналитики зафиксировали к ресурсам, где можно пройти интерактивные курсы в режиме онлайн и получить образование дистанционно. Первую волну интереса к ним специалисты наблюдали еще во время пандемии, а за последний год мобильный трафик на ресурсы увеличился втрое.

В 2,3 раза вырос интерес к изучению иностранных языков. Почти вдвое увеличилась активность на онлайн-площадках, где можно получить дополнительное образование в вузах России. Также молодые южноуральцы в 2 раза чаще стали изучать возможные варианты профессий.

По мобильной активности на официальных сайтах вузов Челябинска уверенно лидирует Южно-Уральский государственный университет. В список площадок с максимальным трафиком также вошли государственный медицинский университет, Челябинский государственный университет и государственный гуманитарно-педагогический университет.

Сами студенты стали чаще пользоваться мобильным интернетом. За год объем передачи данных учащихся вырос на 25%. В топе интересов платформы с видео-контентом, онлайн-кинотеатры, трансляции киберспортивных турниров, музыкальные сервисы, обучающие сайты. Также молодежь активно пользуется такси, приложениями с картами и общается в Telegram.

«Жители региона активно инвестируют в свое развитие, интересуются дополнительным образованием и проходят различные курсы. Популярный способ получения новых знаний в регионе – онлайн. И, конечно, для этого всем учащимся необходим надежный мобильный интернет. Для того, чтобы сохранить качество и скорость передачи данных в условиях роста трафика, мы расширили ёмкость сети более чем в 200 ключевых локациях региона, включая территорию в районе вузов Челябинска», – отмечает директор МегаФона в Челябинской области Сергей Денисов.

Челябинск, Софья Артемьева

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