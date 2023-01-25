В налоговой службе Челябинской области появился постоянный руководитель

Александра Жеребцова утвердили в должности начальника Управления Федеральной налоговой службы по Челябинской области.

Как уже сообщал «Новый День», в мае текущего года прежнего руководителя ведомства Михаила Бирюка перевели в ХМАО. С 1 июня Жеребцов возглавил службу в статусе исполняющего обязанности руководителя.

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24.01.2023 №97 статус Жеребцова изменился с исполняющего обязанности на полноправного руководителя региональной налоговой службы.

Напомним, Александр Жеребцов родился в 1985 году в Челябинске. В 2006 году окончил Южно-Уральский госуниверситет по специальности «Антикризисное управление», в 2008 в том же вузе получил диплом по специальности «Юриспруденция».

Работать в налоговых органах начал в 2006 году и довольно быстро пошел по карьерной лестнице. В 2009 году возглавил отдел урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства УФНС по Удмуртской Республике. В 2011 году вернулся на Южный Урал, где был назначен начальником отдела урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства УФНС Челябинской области, а в 2016 году возглавил отдел обеспечения процедур банкротства УФНС по Челябинской области. В том же году назначен начальником инспекции ФНС по Тракторозаводскому району Челябинска. С 2018 года занимал должность заместителя руководителя управления ФНС по Челябинской области.

Челябинск, Софья Артемьева

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