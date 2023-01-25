В Магнитогорске младенец находится на грани жизни и смерти после домашнего обрезания

Детские врачи в Магнитогорске борются за жизнь мальчика, которому провели процедуру обрезания в домашних условиях.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центра охраны материнства и детства Магнитогорска, новорожденного мальчика доставила в многопрофильный стационар учреждения бригада скорой медицинской помощи.

Оказалось, что на дому ему провели процедуру обрезания крайней плоти на дому, причем делал это человек без должной квалификации.

Ребенок поступил в тяжелом состоянии, в настоящее время его лечением занимаются специалисты отделения реанимации. По словам врача-детского хирурга Павла Солдатова, истинные причины ухудшения состояния малыша неизвестны. «Мы точно не знаем, что произошло с этим ребенком во время проведения процедуры обрезания на дому. Известно только, что после вмешательства у него произошла остановка дыхания. Какие препараты использовались для анестезии, в каких дозировках, была ли у ребенка аллергическая реакция… Сейчас можно только предполагать, делать выводы на основании слов родителей ребенка», – рассказал медик.

В медицинском учреждении подчеркивают: любая хирургическая манипуляция должна выполняться в условиях медицинской организации. Процедура обрезания у мальчиков по желанию родителей также выполняется в медучреждениях, после осмотра ребенка специалистами, предварительного лабораторного обследования. Но на коммерческих условиях.

Расследованием случая «домашнего» обрезания у новорожденного мальчика в настоящее время занимаются сотрудники отдела по делам несовершеннолетних мэрии Магнитогорска и прокуратуры, куда юридическая служба Центра охраны материнства и детства отправила документы маленького пациента.

Челябинск, Виктор Елисеев

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