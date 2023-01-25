«Трактор» уверенно обыграл «Авангард»

Челябинский «Трактор» выиграл в Омске у местного «Авангарда» – 4:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обе команды активно начали игру, но в первом периоде счет так и не был открыт. Зато во второй двадцатиминутке хоккеисты не поскупились на заброшенные шайбы.

На 26-й минуте матча нападающий хозяев Владимир Ткачев открывает счет – 1:0. Омичанам удалось удерживать преимущество до середины второго периода. На 33-й минуте встречи защитник челябинцев Роб Хэмилтон делает наброс по центру из-за ворот соперника, и Алексей Бывальцев, хладнокровно обработав шайбу, отправляет ее в ворота «Авангарда» почти от синей линии – 1:1. После этого гости уверенно овладевают ситуацией.

Не проходит и минуты, как тезка форварда омичей Владимир Ткачев выходит к воротам хозяев, бросает выпуклым концом клюшки, но попадает в корпус защитника. Шайба отлетает обратно челябинцу, и он уверенно отправляет ее в ворота голкипера «Авангарда», уже потерявшего ее из вида – 2:1 в пользу «черно-белых».

В третьем периоде «Трактор» продолжает атаковать, и на 54-й минуте встречи Антон Бурдасов увеличивает отрыв – 3:1. В конце матча вратарь омичей покидает ворота, меняясь на шестого полевого игрока, и на 59-й минуте Никита Сошников отправляет шайбу в пустые ворота – 4:1.

Лишь на последней минуте встречи Алекс Бродхёрст успевает отыграть одну шайбу. Итог – 4:2 в пользу челябинского клуба, который благодаря этому поднимается на 10-ю строчку Восточной конференции.

Теперь по 54 очка у трех команд, занимающих с 8-го по 10-е места – «Барыса» (57 игр), «Амура» (53) и «Трактора» (55 матчей). На 11-м месте пока «Нефехимик» – после 54 встреч у команды 53 очка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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