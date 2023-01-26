26 января ожидаются следующие события – Челябинск

26.01.2023, четверг
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10:00 Челябинск – Литературно-музыкальные праздники в честь Дня Деда Мороза и Снегурочки «Властелины зимы русской» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)
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11:00 Челябинск – Заседание Законодательного собрания Челябинской области (ул. Кирова, 114)
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11:00 Челябинск – Деловой завтрак с председателем регионального отделения РДДМ «Движение Первых» Светланой Буравовой (лицей №11, ул. Тимирязева, 6)
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11:00 Челябинск – Литературно-музыкальные посиделки «От рождества до Крещения» в клубе «Россия» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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11:00 Челябинск – Проект для маленьких интеллектуалов «ПОЗНАВАЙка»: встреча «Где живут рябиновые гномы?» по книге Е. Панфиловой «Ашуни» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)
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11:00 Челябинск – Встреча в клубе уральских мастериц «Рябинушка» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:00 Челябинск – Утро в библиотеке: «День снятие блокады Ленинград» для ветеранов Курчатовского района (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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13:00 Челябинск – Открытое занятие заместителя губернатора Челябинской области Александра Козлова в рамках Всероссийского проекта «Урок Цифры»: «Технологии, которые предсказывают погоду» (ОЦ «Ньютон», ул. 250-летия Челябинска, 46)
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14:00 Челябинск – Библиоквест «По следам «Серебряного копытца» (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)
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14:00 Челябинск – Встреча в шахматном клубе «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:30 Челябинск – Мастер-класс «Косметичка в технике «Пицца» в клубе «Мастерицы-затейницы» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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15:00 Челябинск – Презентация «Календаря знаменательных и памятных дат» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, третий этаж, главный зал)
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15:00 Челябинск – Клуб «Старая пластинка»: музыкальный портрет Владимира Высоцкого «Я не верю судьбе…» (библиотека №32 им. М Горького, пр. Ленина, 5)
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16:00 Челябинск – Арт-мастерская «Мечты»: вязание крючком (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)
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16:45 Челябинск – Презентация новой книги Владимира Шахматова «Непридуманное» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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17:00 Челябинск – Литературный салон «Ольга Берггольц – голос блокадного Ленинграда» ко Дню снятия блокады Ленинграда (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул.1-ой Пятилетки, 43а)
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17:30 Челябинск – Тестовый мастер-класс «Осознанное потребление» (ИЦАЭ, ул. Энгельса, 107, вход по пандусу)
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17:30 Челябинск – Клуб ЗОЖ «Fit and book»: тренировка в стиле зумба и пилатес (библиотека №16, ул. Керченская, 6)
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18:30 Челябинск – Мастер-класс «Рисунок пастелью» в рамках выставки «Отцы и дети: судьба и творчество художественных династий» (Челябинский музей изобразительных искусств, зал им. архитектора Е.В. Александрова, пл. Революции, 1)
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18:30 Челябинск – Презентация нового номера журнала BLUR, посвященного культурной жизни (Новый Художественный театр, пр. Ленина, 19)
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19:30 Челябинск – Показ фильма «Арктика – увидимся завтра» (ИЦАЭ, ул. Энгельса, 107, вход по пандусу)
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