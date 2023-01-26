26 января ожидаются следующие события – Челябинск

18:30 Челябинск – Мастер-класс «Рисунок пастелью» в рамках выставки «Отцы и дети: судьба и творчество художественных династий» (Челябинский музей изобразительных искусств, зал им. архитектора Е.В. Александрова, пл. Революции, 1)