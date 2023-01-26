В Магнитогорске возбудили уголовное дело после «домашнего» обрезания у младенца

По факту операции новорожденному на дому в Челябинской области возбудили уголовное дело.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, расследование началось после публикаций о происшествии в СМИ.

Напомним, ранее стало известно о госпитализации новорожденного мальчика в стационар Центра охраны материнства и детства Магнитогорска после того, как ему провели процедуру обрезания крайней плоти в домашних условиях.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности), – рассказали в следственном управлении. – По предварительным данным, мальчику проведена операция в домашних условиях. Ребенку оказывается необходимая медицинская помощь».

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»