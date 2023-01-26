Челябинец с «голосами» в голове предстанет перед судом за убийство домработницы

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, убившего домработницу в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, трагедия произошла в феврале 2019 года в одном из домов по улице Молодогвардейцев на северо-западе областного центра.

Молодой человек пришел в квартиру 55-летней женщины, работавшей в семье домработницей, и нанес ей два смертельных удара ножом в грудь. Орудие убийства он выбросил.

На следующий день после совершения убийства челябинца госпитализировали в связи с неадекватным поведением.

Впоследствии оперативным путем была установлена причастность мужчины к убийству. На следствии он заявил, что убить женщину его заставили голоса, которые он постоянно слышал.

Судебно-психиатрическая экспертиза признала челябинца невменяемым.

Уголовное дело направлено в суд с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»