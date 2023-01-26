Суд подтвердил полумиллиардный штраф для южноуральских дорожников

Касcация подтвердила законность штрафов ФАС в отношении компании «Южуралмост».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, такое решение принял Арбитражный суд Московского округа.

Напомним, в марте 2019 года ФАС признала АО «Южуралмост» участником сговора, результатом которого стало ограничение конкуренции на рынке строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог в Челябинской области.

Антиконкурентные соглашения были реализованы при проведении 10 аукционов на общую сумму почти 2,4 млрд рублей. При этом снижение цены контрактов не превысило 1,5%.

ФАС России наложила на организацию два штрафа на общую сумму 484,3 миллиона рублей.

Предприятие оспорило штрафные санкции в суде. Но уже третья инстанция отклоняет иск. Ранее Арбитражный суд Москвы и Девятый арбитражный апелляционный суд также оставили в силе постановления службы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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