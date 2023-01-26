В суд направили дело в отношении банды челябинцев, несколько месяцев бомбивших магазины

В Челябинске банда молодых людей вынесла из магазинов продукты на 2 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, одиннадцать человек обвиняются в 68 преступных эпизодах.

Орудовала банда в течение нескольких месяцев, преимущественно по ночам. Злоумышленники разбивали витрины или выламывали двери и окна продуктовых магазинов и выносили из торговых точек все, что попадало под руку. В основном, похищали продукцию, расположенную возле касс (сигареты, алкоголь, шоколад), которую затем увозили на тележках. Общая сумма ущерба составила более 2 миллионов рублей. Похищенное челябинцы продавали на рынке, а выручку делили на всех участников.

Злоумышленники были задержаны в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий совместными усилиями оперативников и сотрудников наружных нарядов. Все задержанные – жители Челябинска в возрасте от 16 до 21 года. Четверо ранее привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления. При совершении налетов количество участников в группе могло меняться.

В отношении молодых людей были возбуждены уголовные дела по признакам кражи, и мелкого хищения, совершенного, находясь под административным наказанием. В отношении одного из злоумышленников, 18-летнего челябинца вобуждено дело о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления. Все уголовные дела были соединены в одно производство.

На период следствия фигурантам избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Тракторозаводского района.

Челябинск, Виктор Елисеев

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