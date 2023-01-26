Челябинск и Астану свяжет прямой авиарейс

Казахстанский перевозчик начнет выполнять прямые перелеты между Челябинском и Астаной.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе авиакомпании QAZAQ AIR, начало полетов запланировано на 13 февраля, билеты уже поступили в продажу.
Международный регулярный рейс будет выполняться с частотой 3 раза в неделю на авиалайнерах De-Havilland Dash 8-Q400 по понедельникам, средам и пятницам.
Время полета составит около двух часов.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube