Прихватили по дороге. В Каслях украли знаки, предупреждающие о дорожных работах

Южноуральцы стащили с дороги знаки, выставленные дорожниками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в ночь на четверг, 26 января. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Ранее городские коммунальщики ограничили движения на улице Ленина в Каслях из-за необходимости ремонтных работ. Рабочую площадку обозначили конусами и дорожными знаками.

Они-то и приглянулись проезжавшим мимо на автомобиле молодым людям. Недолго думая, те вышли машины и прихватили знаки с собой. Все это происходило напротив местного отделения Пенсионного фонда России и попало на запись размещенных на его фасаде камер видеонаблюдения.

Кстати, власти не пошли сразу в полицию, а решили воззвать к совести несознательных горожан. «Это уже не первый случай, когда у нас воруют дорожные знаки, – цитирует издание «Карталинская новь» начальник МУП «Спецстрой» Галину Сушко. – Советуем вернуть знак нам по адресу Братьев Кашириных, 4. Иначе мы обратимся с заявлением в полицию. Ребята и машина, попавшие на видео, довольно приметные, думаю, найти их не составит большого труда».

Челябинск, Виктор Елисеев

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