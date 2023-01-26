Горнолыжные центры ММК отмечены наградой нового конкурса

Горнолыжные центры ММК в лидерах туриндустрии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», совместную награду в конкурсе «Лидеры туриндустрии Башкортостана 2022» выиграли горнолыжные центры ММК «Абзаково» и «Банное».

Конкурс был учрежден в 2022 году АНО «Центр развития туризма Республики Башкортостан» совместно с министерством предпринимательства и туризма региона для выявления лучших специалистов в области туриндустрии, стимулирования их деятельности и повышения престижа профессии.

«Лидерами туриндустрии Башкортостана» в разных номинациях стали 45 представителей туристической отрасли. В конкурсе принимали участие региональные туроператоры, представители гостиничного бизнеса, глэмпингов и санаториев, а также гиды и экскурсоводы. Горнолыжные центры ПАО «ММК» «Абзаково» и «Банное» одержали победу в номинации «Лучший горнолыжный центр в Республике Башкортостан». Победители получили памятные дипломы и награды от Главы Республики Башкортостан.

Горнолыжные центры Магнитки вот уже не одно десятилетие являются популярным местом отдыха и занятий спортом, куда приезжают не только жители близлежащих регионов, но и любители горнолыжного спорта со всей страны. Они регулярно принимают престижные соревнования, начиная с этапов Кубка мира и заканчивая национальными и региональными стартами. В ГЛЦ на Банном в 2003 году был пущен некогда первый в России скоростной подъемник гондольного типа. «Абзаково» трижды посещал президент России Владимир Путин, о чем недавно вспомнил в одном из своих интервью: «Я катался там с удовольствием и с удовольствием сделаю это еще раз, хорошее место!»

Челябинск, Виктор Елисеев

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