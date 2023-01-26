В южноуральском городе четырехлетний ребенок упал из окна

В Сатке четырехлетнюю девочку госпитализировали после падения из окна.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 25 января в одной из многоэтажек Сатки.

Утром мать девочки повела старшего ребенка в детский сад. Младшая оставалась дома одна. Девочка залезла на подоконник и сумела открыть окно, после чего выпала с четвертого этажа.

В травмами ребенка доставили сначала в местную больницу. В настоящее время девочку перевезли в детскую областную больницу.

По факту получения ребенком травм начата доследственная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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