27 января ожидаются следующие события – Челябинск

27.01.2023, пятница
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10:00, 13:00 Челябинск – Час мужества «Ленинград 1944 года» ко Дню снятия блокады Ленинграда для студентов ГБПОУ Челябинского энергетического колледжа им. С.М. Кирова, старших школьников МАОУ СОШ №43 (библиотека №16, ул. Керченская, 6)
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10:00 Челябинск – Акция «Блокадный хлеб» ко Дню снятия блокады Ленинграда (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22)
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная изменениям законодательства в сфере недвижимости и итогам деятельности Управления Росреестра Челябинской области за 2022 год, а также приоритетным задачам на 2023 год (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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11:00 Челябинск – Презентация «Чеховский дар», выставка произведений писателя ко дню рождения А.П. Чехова (библиотека №12, ул. Тухачевского, 8)
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11:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:00 Челябинск – Мемориальное мероприятие, посвященное Международному дню памяти жертв Холокоста (мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183)
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14:00 Челябинск – Мастер-класс по трафаретной печати в рамках работы выставки «Отчетка III» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал)
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14:00 Челябинск – Урок мужества «Бессмертный подвиг Ленинграда» ко Дню снятия блокады Ленинграда (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22)
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14:00 Челябинск – Патриотический час «Непокоренный город» ко Дню снятия блокады Ленинграда (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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14:30 Челябинск – Час памяти «Непокоренный Ленинград» ко Дню снятия блокады Ленинграда для МБУ Центр «Надежда» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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15:00 Челябинск – Встреча в шахматном клубе «Эндшпиль» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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15:30 Челябинск – Час памяти «Непокоренный Ленинград» ко Дню снятия блокады Ленинграда для студентов Южно-уральского государственного колледжа (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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16:00 Челябинск – Обзорная экскурсия в рамках работы выставки «Отчетка III» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал)
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17:00 Челябинск – Комплексное занятие «День эскимо» в семейном клубе «Муми-Дом» (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)
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18:00 Челябинск – Клуб «Лира»: музыкальная гостиная «Музыка слов» (об авторах текстов романсов: М. Лермонтове, А. Фете, А. Дельвиге, А. Апухтине, Ф. Тютчеве, А.К. Толстом, П. Германе) (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел социально-гуманитарной литературы)
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18:00 Челябинск – Клуб «Пробуждение»: встреча «Великий пост» (библиотека №12, ул. Тухачевского, 8)
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