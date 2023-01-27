27 января ожидаются следующие события – Челябинск

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная изменениям законодательства в сфере недвижимости и итогам деятельности Управления Росреестра Челябинской области за 2022 год, а также приоритетным задачам на 2023 год (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)